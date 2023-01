Politolog Kubáček: Babiš svou kampaň přepálil a zmobilizoval voliče Pavla

Prezidentské volby přinesly podle politologa vzkaz pro oba kandidáty, že voliči očekávají iniciativního prezidenta, který bude důstojný a energický zároveň a bude se věnovat přetrvávajícím sociálním problémům. Babiš pak podle něj vyhrocenou kampaní pomohl k výraznému náskoku Petra Pavla.

„Myslím si, že to není tak odpracovaný marketing Petra Pavla, a myslím si, že je to přepálenost určitých témat Andreje Babiše. Pustil se do toho zostra, možná v některých tématech příliš,“ uvedl Kubáček ve volebním studiu.

To, že Babiš využil tématu války přitom nepovažuje přímo za chybu. „Myslím si, že to zbytečně přepálil, a pak i sám Andrej Babiš se stal obětí hypotetické války a míru,“ zmínil s tím, že téma mohl uchopit mírněji. Výsledek tak podle něj připomíná sněmovní volby v roce 2021, kdy vyhrocená kampaň hnutí ANO pomohla mobilizovat voliče soupeře.

„Tím, že Andrej Babiš přiložil do kamen ve volebním marketingu, tak se mu stalo něco podobného, co u sněmovních voleb, a to, že nabudil velké množství voličů ‚druhého světa‘, v tomto případě Petra Pavla,“ doplnil Kubáček. Tím podle něj paradoxně pomohl Pavlovi k získání více voličů.

Babiš prohrál třetí volby v řadě Prezidentské volby

Spíše než téma války mohlo podle politologa Babišovi více prospět, kdyby se držel ekonomických a sociálních témat, ve kterých je bývalý premiér oproti Petru Pavlovi vnímán za kompetentnějšího.

Stínový prezident

„Pravdou je, že Babiš měl pozici složitější. Petr Pavel měl rezervoár disciplinovanějších voličů a ty můžete oslovovat úplně jinak a úplně jinak s nimi počítat, než když jste v situaci, kdy potřebujete nabrat nevoliče a sváteční voliče,“ vysvětlil.

Babiš v druhém kole získal 2,4 milionu hlasů, přibližně o 450 milionů více než v prvním kole. Petr Pavel dokázal v druhém kole oslovit o téměř 1,4 milionu voličů více.

„Myslím si, že výsledek vnímá jako jedinečnou příležitost získat maximum možných hlasů a s touto autoritou vstoupit zpátky do Poslanecké sněmovny. Může stavět na tom, že má nejsilnější mandát oproti dalším 199 kolegům ve Sněmovně,“ uvedl s tím, že se pokusí postavit do pozice jediného reprezentanta celého opozičního světa.

Babiš se může podle Kubáčka stavět do pozice stínového prezidenta. „Bude dál jezdit republikou s odůvodněním, že jeho mandát byl širší a svá témata prezentoval jasně – a bude je prezentovat dál. Myslím, že tam bude i trumpovská argumentace typu oni nám to vítězství ukradli, mobilizací proti nám a vypětím atmosféry,“ dodal Kubáček.

Politolog ve volebním studiu Novinek také uvedl, že očekává střet mezi hnutím ANO a SPD. „Myslím, že teď naskakují vrásky Tomiu Okamurovi, aby získal své voliče zpátky do SPD. Myslím, že se to bude pokoušet interpretovat jako začátek odcházení a loučení Andreje Babiše a bude se pokoušet bojovat o to, že je autentičtější reprezentant opozice.“