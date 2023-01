Horák: Čekám od Babiše podobný billboard, jako měl Zeman

Danuši Nerudové podle Horáka docházel dech v závěrečné fázi kampaně, kdy se dostala do defenzivní pozice, kdy musela obhajovat kauzu spojenou s Mendelovou univerzitou.

„Vystupování Petra Pavla s klidem a flanelovou košilí dotváří model toho chlapíka do nepohody, na kterého se můžete spolehnout,“ popsal. Během rozhovoru také prozradil, že generála ve výslužbě volil.

Dosavadní kampaň Andreje Babiše zhodnotil Horák ve volebním studiu jako nevýraznou. Předpokládá, že bývalý premiér do ní naplno vystoupí až před druhým kolem. Předvolební strategii bývalého premiéra přirovnal ke strategii, kterou zvolil před pěti lety stávající prezident Miloš Zeman.

„Kdyby to volební štáb Andreje Babiše neudělal, tak mě zklame, protože neodvádí svoji práci. Očekávám nějaký billboard, kde bude něco o bídě a chudobě, protože jiným způsobem není možné voliče zaktivovat,“ zmínil.

Bývalému premiérovi do karet podle Horáka nehrálo ani počasí, kdy Česko zažívá neobvykle teplou zimu.

„Pro Andreje Babiše by bylo lepší, kdyby tady mrzly matky samoživitelky a nad svíčkou rozehřívaly led, protože přestane téct voda. Navzdory nárůstu cen energií se situace pomalu klidní, cena plynu je o 15 procent vyšší, než byla před válkou, cena benzínu se také zklidnila a to pro Andreje Babiše není dobrá zpráva. Hlavním tématem jeho kampaně je ekonomika, o tom, jak to dělá vláda špatně, a chce z volby udělat referendum o vládě Petra Fialy,“ dodal.