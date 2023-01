Pavel se veřejně zastal své mluvčí. Bylo to adekvátní atmosféře, odmítl kritiku

„Bylo to adekvátní k té atmosféře, která tam byla. Ona to brala velice citlivě. Já jsem jí říkal, že nemusí brát hodnocení sociálních sítí jako bernou minci, protože svět sociálních sítí úplně nereflektuje realitu. Na druhou stranu, způsob, jakým vedla tiskovou konferenci vyjadřoval emoce, ale rozhodně ne nějaké špatné. Ty emoce byly naprosto pochopitelné,“ postavil se za svou mluvčí v nedělním rozhovoru na CNN Prima News Pavel.

„Pro mě to nebylo nic, co by jakkoliv překročilo hranici a já nemám jediný důvod to vidět kriticky. Naopak mnoho lidí to vnímalo pozitivně a já si myslím, že to svým způsobem k tomu patřilo,“ doplnil.