Pavel: Návštěva Ostravy mi vlila do žil energii. Množství lidí mě uvedlo až do rozpaků

„Nejvíc mě asi překvapila účast a atmosféra včera na Masarykově náměstí. To bylo něco, co jsem opravdu nečekal. Vnímám to jako návštěvu, která mi vlila do žil obrovskou energii, i když mě občas to množství lidí uvedlo až do rozpaků. Na druhou stranu to vnímám jako obrovskou podporu a je vidět, že Ostrava není regionem, který by se nestaral o to, co se děje,“ shrnul výjezd v pátek prezidentský kandidát.