Minule volili Zemana, teď favorita nemají

Zemana volilo v obci na úpatí Českého středohoří v prvním kole bezmála 68 procent voličů, ve finálovém kole proti Jiřímu Drahošovi mu hlas dalo více než 81 procent voličů. „Po volbách se o tom hodně psalo, ale čím to bylo, to fakt netuším. Já jsem ho ale nevolila,“ řekla Právu paní Marta, která si během čtvrtečního odpoledne zašla nakoupit do místního obchodu.