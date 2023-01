Bookmaker: Očekáváme vítězství Pavla, Babišova výzva s kurzy nepohnula

Nejvíce je ovlivnila nedělní debata vysílaná Českou televizí a moderovaná Martinem Řezníčkem. Expremiér Andrej Babiš nechtěl do duelu ve veřejnoprávní televizi původně vůbec dorazit. K překvapení všech do budovy Národního muzea přišel jen několik minut před začátkem vysílání.

„V případě kurzů na Andreje Babiše to po této debatě byly změny a pohyby v řádu celých čísel. U Petra Pavla pak v řádech desetin a následně setin,“ vysvětlil Roman Kovařík ze sázkové kanceláře Fortuna.

Na kurzy neměly výrazný vliv ani falešné zprávy, a to včetně oznámení o smrti Petra Pavla. „Zásadní vliv neměla žádná z těchto zpráv,“ upřesnil Kovařík.

„Po příspěvku Andreje Babiše, kdy vyzval národ, aby si šel vsadit na jeho vítězství, nás zajímalo, co to udělá. Byl to ten správný bookmakerský adrenalin,“ sdělil Roman Kovařík.