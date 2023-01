Babiš by měl zůstat lídrem ANO, řekl Havlíček

Novým českým prezidentem byl zvolen generál ve výslužbě Pavel. Ve finále přímé volby pro něj hlasovalo 3 358 926 lidí, tedy 58,32 procenta voličů. Expremiéra Babiše porazil o 958 655 hlasů. Volební účast ve druhém kole dosáhla 70,25 procenta oprávněných voličů.

Podle Havlíčka je potřeba pogratulovat vítězi, uznat porážku a vyzvat všechny voliče, aby věc brali s méně emocemi a přestali se vzájemně napadat. „V posledních dnech to bylo silně vyhrocené, je to do značné míry důsledek přímé volby,“ poznamenal.

Babišovi voliči si podle něj musí uvědomit, že dny nekončí a že ANO bude stále tvrdou a důslednou opozicí. Výsledek svého šéfa bere hnutí jako obrovský závazek a mimořádnou motivaci dál pokračovat. Havlíček se těší na tvrdou opoziční práci a je přesvědčený, že ANO další volby vyhraje.

Babiš má problém, ztrácí image vůdce, míní politologové Prezidentské volby

Množství hlasů pro Babiše je podle Havlíčka do určité míry vizitkou vlády Spolu a Pirátů se STAN. „I když netvrdím, že to bylo referendum o vládě, to v žádném případě ne,“ uvedl. Lidé jsou ale podle něj nespokojeni. „Jako opozice nebudeme jenom kolovrátkovou kritikou, ale budeme ukazovat řešení, ukazovat lidi, kteří by byli schopni to vyřešit,“ přiblížil.

Babiš by měl nadále působit jako lídr ANO, míní Havlíček. „Nám preference rostou, neklesají. Přece nebudeme měnit zásadním způsobem strategii a taktiku, když rosteme,“ uvedl.

Vondráka a Macuru bude ANO řešit

Moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák nebo ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura podpořili ve volbě Pavla. „Na to samozřejmě mají právo, ale musí si to zdůvodnit zejména vůči svým voličům,“ řekl Havlíček. „Oni tam nejsou z vůle boží, jsou tam s podporou vedení ANO a samozřejmě, a to zejména, díky tomu, že je zvolili voliči,“ uvedl.

Právě jim podle něj musí Vondrák či Macura ve svých působištích vysvětlit svůj názor a zjistit, zda jsou s nimi v souladu. „Pokud nejsou, tak na to musíme reagovat, protože nemůžeme hazardovat s hlasy v naprosto klíčovém kraji, jako je Moravskoslezský,“ podotkl Havlíček.

Na dotaz, jak by ANO mělo reagovat, uvedl, že pokud se zjistí, že voliči jsou nespokojeni a postup zmíněných politiků považují za nesprávný, musí se s nimi jednat a domluvit se na dalším postupu. „Jestli chtějí, nebo nechtějí být v hnutí ANO, protože my musíme jednat v souladu s těmi, kteří nás volili. Jinak bychom popřeli veškerou politickou matematiku a hlavně logiku,“ dodal první místopředseda ANO.