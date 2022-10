ANALÝZA: Babišovo rozhodnutí výrazně ovlivní prezidentskou kampaň

Postup do druhého kola má téměř jistý

I přes klesající zájem voličů je Babiš stále jedním z nejvýraznějších favoritů. V posledním průzkumu agentury STEM/MARK si 17 procent oslovených myslí, že by měl být prezidentem, a je tak na druhém místě za Petrem Pavlem, kterého by preferovalo 23 procent respondentů. „Je velmi pravděpodobné, že Andrej Babiš do druhého kola postoupí,“ řekl Právu politolog Miloš Gregor.

Ve druhém kole to naopak bude mít velmi těžké

Průzkumy ukazují, že ve druhém kole bude mít Babiš ztíženou pozici, pro většinu voličů je nevolitelný. „Problémem může být jeho vzrůstající nevolitelnost, která v našem šetření od léta vzrostla na 62 procent,“ upozorňuje analytik agentury STEM/MARK Jan Burianec.

Připouští, že pozice Babiše do druhého kola není vůbec příznivá. „Babiš není pro většinovou společnost konsensuálním kandidátem a ve druhém kole může zafungovat efekt protivolby,“ míní Burianec.

Nejvyšší šanci proti němu má Pavel s Nerudovou

Pokud by se Babiš do druhého kola dostal, nejvyšší šanci jej porazit by měli Petr Pavel a Danuše Nerudová, která bývá v průzkumech na třetím místě. „Babiš v našich modelech skoro všechny hypotetické duely ve druhém kole prohrál,“ uvedl Burianec.

Největším favoritem je Pavel, který je podle šetření STEM/MARK přijatelný pro polovinu respondentů a pouze 31 procent by jej nevolilo.

Šanci by Babiš měl, kdyby proti němu ve druhém kole stanul šéf odborů Josef Středula. „Se Středulou by to bylo nejvyrovnanější, zde by se asi na Babišovu stranu přiklonili nerozhodní voliči,“ míní Burianec. „Ale i s ním by dokázal Babiš prohrát,“ dodal.

Kampaň bude vyhrocenější

Dá se předpokládat, že Babiš jako prezidentský kandidát postaví kampaň výrazně na kritice současné vlády, a to zejména ve druhém kole. „Kampaň bude vyhrocená, útočná. Babiš bude kriticky skloňovat kroky vlády, její nepovedenou komunikaci, nedostatečnou pomoc občanům v nouzi,“ uvedl Burianec.

Politolog Gregor očekává, že se diskuse během kampaně povedou i okolo Babišová trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Není to žádné překvapení