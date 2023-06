Známe vítěze českých „nobelovek“ pro ochránce přírody

„Cena je velmi významná. Vnímám ji jako takovou českou ‚nobelovku‘ ochrany přírody a zdravého životního prostředí. Je nezávislá, v porotě sedí akademici, přírodovědci i zástupci ochranářských organizací,“ okomentoval předávání cen moderátor a předseda poroty Vladimír Kořen. „Je to sváteční oslava všech, kdo to s přírodou i lidmi myslí dobře.“

„Ve třiceti jsem plynule přešel do televizorů. Tam jsem se učil chodit po hraně a přeteklo to do porevoluční doby. Díky chůzi po hraně jsem byl připravený dělat agresivně environmentální pořad,“ uvedl ve svém oficiálním medailonku Pavel Bezouška. „Vyhráli jsme nejméně 60-70 procent kauz, do kterých jsme se namočili.“