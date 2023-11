Zdatnost u dětí se propadla o 100 let, zjistili experti z Liberce

„Tělesná zdatnost u našich dětí narůstala do konce minulého století. Od té doby se propadá a náš výzkum ukázal, že klesla už na úroveň roku 1923. Není to pozitivní výsledek, tehdy byly jiné socioekonomické podmínky nebo třeba jiná doba dožití,“ vysvětluje Aleš Suchomel, vedoucí liberecké katedry tělesné výchovy a sportu.

„Když si navíc vezmeme, na jaké úrovni byly děti třeba v 90. letech minulého století, tak jsou nynější zjištění velkým propadem. A my se obáváme, že pokud se s tím něco neudělá, tak tento negativní trend bude pokračovat a v důsledku to bude mít negativní vliv na zdraví naší populace,“ dodal Suchomel.

Do letošního testování se zapojilo celkem 2599 chlapců a 2142 dívek z gymnázií od Plzně přes Prahu, Pardubice až po Uherské Hradiště.

„Je to důležité, protože otec a syn Roubalovi prováděli své měření po celém tehdejším Československu. Poměr českých a slovenských dětí jsme proto přibližně zachovali,“ doplnil Lukáš Rubín, který se v Liberci pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností mládeže a sběrem dat k tomuto tématu dlouhodobě zabývá.

Děti z dvaceti gymnázií v Česku a na Slovensku absolvovaly test, jehož součástí byl např. skok do dálky z místa.

Děti se při letošním výzkumu vážily a měřily a následně prošly testy motorické výkonnosti. Soubor zhruba dvaceti cvičení, která v roce 1923 vyžadovali tělocvikáři Roubalovi, zúžili liberečtí pedagogové na pět disciplín – skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní a vytrvalostní běh.

„Díky srovnání s dalšími daty ale vidíme, že populace od roku 2001 už nevyrostla, průměrná výška u nejstarších chlapců zůstává od té doby 180 centimetrů, nárůst se už vyčerpal a podobné je to u dívek,“ vysvětlil Aleš Suchomel.

„Nárůst hmotnosti jsme očekávali, v procentech je to o 23 procent, což je ale opravdu hodně. Výrazně přibylo dětí, které mají přes sto kilogramů. Ukazuje to, že bude důležité se věnovat extrémům,“ dodal.

Současní studenti ovšem dosáhli lepších výsledků ve skoku do dálky. Jde ale o disciplínu, která dost závisí na tělesné výšce, takže to podle libereckých výzkumníků vypadá lépe, než to ve skutečnosti je.