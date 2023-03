Jak se za 100 let změnila kondička českých dětí? Na školách začíná unikátní šetření

„Některé testy tělesné zdatnosti by dnes nebyly ani jednoduše proveditelné, je to třeba hod oštěpem či vrh diskem, které se v roce 1923 na školách běžně prováděly. Z původních 14 pohybových testů jsme udělali testovou sestavu, která čítá pět testů zaměřených na základní pohybové schopnosti. Je to skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh,“ popsal Lukáš Rubín, akademický pracovník ze zmíněné katedry a zároveň spolugarant odborné studie.