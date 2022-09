Zásah byl vzrušující, naše práce ale nekončí, říká český objevitel asteroidu

„Bylo to vzrušující, nevím, jak jinak to popsat,“ přiznal Pravec, který pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR.

K dané misi amerického vesmírného úřadu NASA dodal tento tuzemský odborník následující: „Bylo to prvně, co byl udělán takový test. Za druhé jsme k tomu přispěli a ta práce vedla k úplně přesné předpovědi polohy měsíčku. Budeme to tady muset oslavit s kolegy, až bude čas.“

Není zatím jasné, kdy budou k dispozici první výsledky. „Do konce října to bude určitě, ale může se to podařit změřit rychleji, když budou pozorovací okolnosti příznivé,“ doplnil Pravec pro Novinky.

Jako dolní limit NASA stanovila 73 sekund. „Ale to by muselo být něco úplně špatně, aby to bylo takto málo. To pravděpodobně bude podstatně více,“ míní vědec. „Měření budou probíhat do března a pak na jaře, až vyhodnotíme kompletní data, budeme mít hodně přesně určenou změnu té periody.“