Vzácné hybridní zatmění Slunce si podmanilo oblohu na západě Austrálie

Jedním z těch, kdo do Austrálie vyrazili, byl i astronom Henry Throop z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). „Není to neuvěřitelné? Je to fantazie. Naprosto neskutečné. Bylo to vidět tak jasně a ostře. Byla vidět i koróna kolem Slunce,“ popsal své zážitky.