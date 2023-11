Vědci ze Zlína mění podobu bezpečnostních senzorů v letectví. Keramiku nahradí polymery

„Jsme první na světě, kteří použijí polymerní materiál k výrobě bezpečnostních senzorů opotřebení do konstrukce letadla, v tomto případě modelového křídla. Zkoumáme, zda by systém našich senzorů mohl fungovat. Cílem je monitorovat celou funkci křídla, ale to jsme ještě daleko,“ řekl Právu Miroslav Mrlík, řešitel projektu a vědec Centra polymerních systémů při zlínské Univerzitě T. Bati.