V soutěži inspirativních učitelů zvítězil dějepisář z Frýdku-Místku

U vítěze letošního ročníku soutěže Göttlichera porotci ocenili, že dokáže pro dějepis a společenské vědy své žáky nadchnout. Učivo umí školákům přizpůsobit a do výuky přináší témata, která je oslovují a jsou současná.

Zároveň ukazuje žákům smysl učení – proč by se měli dané věci učit, co jim tyto znalosti a dovednosti mohou přinést do života, uvedl předseda čtrnáctičlenné poroty Lumír Al-Dabagh.