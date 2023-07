V Brně září Temnalóna, noční podoba Země

„Něco takového návštěvníci nikde jinde nezažijí, model temné podoby Země nikde jinde na světe není. Je to úžasná podívaná. Při pěkném počasí nafukujeme modely mezi druhou hodinou odpoledne a půlnocí, ale nejlepší podívanou nabízí za soumraku, kdy je ještě trochu světlo, ale modely už září,“ lákal ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

„Můžeme tu samozřejmě předvést nějakou snovou planetu, ale to by nebylo ono, chceme totiž naše návštěvníky i poučit. Na modelu jsou vidět i města jako Brno, Ostrava nebo Vyškov. Chodím okolo toho a objevuji nové věci. Třeba dneska jsem zjistil, že v jižním Maroku je nejdelší pásový dopravník na světě. A my ho tam máme,“ usmál se Dušek.