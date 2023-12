Ústavní soud: Zákonné ukotvení školských logopedů zůstává beze změn

Náhled ústavních soudců, kteří rozhodovali jednomyslně, označil Jirousek za naivní. Poukázal na to, že školské logopedické poradny inkasují hotovostní platby, a to i za diagnostiku a terapii, alespoň podle toho, co inzerují na webech. „Možná to rozhodnutí povede k tomu, že změní označení, ale budou dělat totéž,“ poznamenal Jirousek.