Úspěšné přijímačky neznamenají úspěch ve škole, tvrdí odborníci o ukrajinských žácích

I rok po jejich příchodu do ČR přetrvává problém s adaptací ukrajinských žáků. České školy mají např. nedostatek asistenčních pracovníků, zejména mluvčích jazyka uprchlíků, psychologů a učitelů češtiny jako cizího jazyka. Vědci z Národního institutu SYRI to 22. června uvedli na konferenci v Senátu, kde přednesli výsledky výzkumu. Ten ale naznačil, že to nemusí pro Ukrajince znamenat překážku při „zdolání“ přijímaček.