„Únikový systém zafungoval.“ Indie zvládla test pro vyslání lidské posádky do vesmíru

Indie v sobotu ráno úspěšně uskutečnila klíčový test před možným vysláním lidské posádky do kosmu. S odvoláním na indickou vesmírnou agenturu to uvedla zahraniční média. Zkušební let prověřil fungování záchranného systému. Test podle agentury AP spočíval ve vyslání modulu do vesmíru a v jeho návratu na Zemi.