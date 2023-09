Indická kosmická loď vyfotila Zemi, Měsíc i sama sebe

Indie vypustila raketu PSLV s misí Áditja-L1 v sobotu 2. září, tedy nedlouho poté, co její jiná mise Čandraján-3 jako první na světě přistála poblíž neprobádaného jižního pólu Měsíce.

Indická sonda Áditja-L1 by mohla pomoci lépe porozumět vlivu Slunce na zemské klimatické vzorce.

Na místo určení, odkud bude operovat, tedy k tzv. Lagrangeovu bodu L1, by měla dorazit zhruba za čtyři měsíce. Sonda má urazit asi 1,5 milionu kilometrů. Během svého putování tedy pořizuje zajímavé snímky.

Lidé spekulovali, že by to mohlo být vesmírné smetí, konkrétně zbytky indické nosné rakety LVM3, která v červenci vyslala do kosmu měsíční sondu Čandraján-3 (Měsíční loď 3) s přistávacím modulem Vikrám a robotickým vozítkem Pragján.