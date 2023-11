Stávkujeme za děti, křičí školy

Velkým selháním státu je podle mnoha ředitelů dlouhodobé podhodnocení mezd nepedagogických pracovníků. „Pro zajištění provozu školy je to fatální. Opakovaně nedostávali přidáno, jejich financování je tristní a je to ostuda českého školství, pro lidi je to nedůstojné,“ řekl Právu ředitel 6. základní školy v Kolíně v Ovčárecké ulici Lukáš Kačer.

Dopady všech záměrů ministerstva by znamenaly ohrožení vzdělávání žáků Roman Ziegler, ředitel ZŠ

Druhým zásadním problémem je podle něj nekoncepčnost kroků ministerstva. „Stát po nás chce inkluzi, zapojování dětí cizinců, kvalitní výuku v dělených třídách, podporu talentovaných dětí, ale nevytvoří na to podmínky, nedá na to peníze,“ dodal Kačer.

Do protestu se zapojí také 8. základní škola v Mostě. Její ředitel Roman Ziegler Právu řekl, že pondělní stávka rozhodně není o platech učitelů.

Proti škrtům ve školství budou v pondělí protestovat i studenti

„Myslím, že bychom si poradili i s platy nepedagogických pracovníků. O stávce se začalo mluvit ve chvíli, kdy pan ministr řekl, že se sníží index PH Max (maximální týdenní počet hodin vyučování financovaný státem – pozn. red.). To je něco, co podstatně snižuje kvalitu vzdělávání, a je to krok zpátky. Případné dopady všech záměrů ministerstva by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, že proti nim musíme vystoupit. Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání,“ zdůraznil ředitel.

Do stávky jde ZŠ Vejrostova v městské části Brno-Bystrc. „Opravdu chceme vzít peníze nepedagogickým pracovníkům na úkor učitelů? A jak k tomu přijde například naše paní ekonomka, bez níž bychom každý měsíc nedostali výplaty? A zaslouží si to naše paní kuchařky a uklízečky? Už teď mají mizerné platy,“ uvedl ředitel školy Martin Janás. Celkově podle něj nejedná vláda fér. „Prý školské odbory jasně neformulovaly, co chtějí, ale to není pravda. Celé je to nekoncepčně řešené. Takto školství nemůže fungovat dál,“ uvedl ředitel.

Vedení resortu školství se zabývá jen tím, jak zaplácnout finanční díry Anděla Zbořilová, odborářka

Na Blanensku stávku podporuje, ale nejde do ní Gymnázium v Rájci-Jestřebí, které má 230 žáků. „Jsme soukromé zařízení. Smluvně jsme vázáni rodičům, že za jejich platby zajistíme výuku jejich dětí, a tomu prostě musíme dostát. Na druhé straně stávkující kolegy chápeme. Školství schází vize do budoucnosti a potřebuje lepší komunikaci,“ řekl Právu ředitel gymnázia Stanislav Laštůvka.

Na jižní Moravě půjde do stávky celkem 600 mateřských, základních a středních škol, což je drtivá většina z těchto zařízení v regionu. Celkem 80 procent z nich pak bude uzavřeno zcela. Právu to řekla předsedkyně jihomoravských školských odborů Anděla Zbořilová.

„Nejde jen o platy a snižování počtu odučených hodin. Celkově se vedení resortu školství zabývá jen tím, jak zaplácnout finanční díry, s nimiž se potýká, a to bez toho, aniž by mělo nějakou představu o tom, jak školství rozvíjet do budoucna,“ uvedla Zbořilová s tím, že negativních reakcí od rodičů na stávku je velmi málo.

Podle Petra Tomana, jehož dcera navštěvuje malotřídky na Blanensku, je postup stávkujících pedagogů pochopitelný. „Znamená to pro nás samozřejmě komplikace, ale musím říct, že mají naši podporu. Vláda tvrdila, jak bude školství její prioritou, a nyní vidíme, že to tak úplně není. Navíc prosakují i zprávy, že by se v rámci úspor měly dokonce některé malotřídky i rušit, což je pro nás naprosto děsivé,“ řekl Právu.

Odbory, svaz obcí a většina krajů nesouhlasí se škrty v objemu hodin ve školách

Návrat o deset let

Do stávky se zapojí i jedna z největších základních škol na Vysočině, jihlavská pátá Základní škola Seifertova. V gigantu se sportovními třídami a bezmála tisícovkou žáků zůstane v pondělí 27. listopadu celý den kompletně zavřeno.

Ředitel Zdeněk Wohlhöfner varuje: „Pravděpodobný scénář by mohl být následující – děti potřebující asistenta pedagoga ve školách zůstanou, ale bez asistentů. Kuchařky a uklízečky, ale možná i vychovatelky si začnou hledat nová místa, byť jen o něco málo lépe placená, učitelé v plných třídách nebudou dosahovat takových výsledků, jak se po nich vyžaduje.“

V Karlovarském kraji se ke stávce připojí i největší škola v regionu, tou je Integrovaná střední škola technicko-ekonomická v Sokolově, která poskytuje studium více než osmi stům studentů.

„My na Sokolovsku jsme na tom se vzdělanostním potenciálem snad nejhůř v celé republice,“ uvedl ředitel Pavel Janus. „Přestaneme-li dělit výuku, přestože jsme rádi, že ji dělit můžeme, abychom měli blíž k nemotivovaným žákům, tak již takto přetíženým učitelům především v odborných předmětech budeme ještě navyšovat počty hodin výuky. To není dobře. Systém nyní dostane další ránu do zad,“ míní Janus.

Podle karlovarského krajského předsedy školských odborů Stanislava Kutálka se ministr pokusil o konzultaci s řediteli škol prostřednictvím online systému. „Setkal se se silnou nevolí. Protože ředitelé budou muset ve školách jeho neblahou politiku realizovat,“ upozornil Kutálek.

Místo vyučování do knihovny

Ředitel Matičního gymnázia v Ostravě Ladislav Vasevič říká, že plánované ministerské kroky jsou velký koncepční krok zpět.

„Tady nejde o to, že by se nějaký čas ve školství mělo šetřit. Ale deset let se připravovala koncepce, která měla dát šanci českému školství vyrovnat se úrovni školství v Evropě a ve světě, především tedy dotací hodin, to znamená mít větší prostor pro individuální práci s žáky, věnovat se talentům i žákům potřebným. Teď se to všechno vrací před dobu, kdy se o tom vůbec začalo přemýšlet,“ řekl Právu ředitel.

S dětmi rodičům ve Vsetíně po dobu stávky pomůže například Masarykova veřejná knihovna. V pondělí proto mimořádně upravila provozní dobu od ranních hodin.

„V dětských knihovnách Luh a Rokytnice bude otevřeno od 8 do 17 hodin, v dětské knihovně a v K klubu na Dolním náměstí bude otevřeno od 8 do 18 hodin,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Razsková. Knihovny připravují pro školáky tvořivé dílny a roboherny.