Spící netopýři inspirovali vědce pro lety ke hvězdám

Lidstvo by mohlo při letech ke vzdáleným hvězdám využít poznatky ze zimního spánku netopýrů. Astronauty totiž nelze při meziplanetárních plavbách uspat na léta, jak to známe z vědeckofantastických filmů. Je nutné je občas vzbudit do plně bdělého stavu. Přesně tak to mají i netopýři.

Foto: Masarykova univerzita Brno Přírodovědec Tomáš Bartonička zkoumá spánek netopýrů