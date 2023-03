Pracovníci záchranných stanic budí netopýry a dívají jim na posilněnou červy

Netopýři se teprve v těchto dnech budí ze zimního spánku. Před návratem do volné přírody je ještě čeká posilnění v podobě dávky živých červů.

Po zimním období se netopýři dostali právě do rukou zaměstnanců ochránců přírody, aby je připravili na návrat do volné přírody.

Pomoci sem přijela i pracovnice Záchranné stanice Makov Jiřina Račanová. „Každý by měl sníst tak 40 červů, ale nepočítám to. On přestane, když už má dost,“ řekla.