Šéfka rektorů: Bez peněz odliv mozků nezastavíme

S problematikou platů na univerzitách je to komplexnější. Ano, máme profesory informatiky, kteří mají mzdy, o kterých pan ministr hovořil. Ale to není nikdy z institucionálních prostředků.

Nikdy to ale není tak, že by institucionální prostředky dokázaly vytvořit takovéto platy.

Možná nejsem dost dobrá ve čtení vzkazů, ale znám realitu vysokých škol. Akademickým pracovníkům, kteří získají účelové prostředky zvnějšku, se mzdy pohybují výše. Ale pokud se podíváme na to, jaké části mezd tvoří institucionální prostředky, tak je to bohužel naopak. Naši akademičtí pracovníci utíkají do regionálního školství, třeba na střední školy. Tam je jim garantována vyšší mzda. A nejen naše škola čelí odlivu mozků. Odcházejí i do zahraničí.