Před 10 lety v Pacifiku vyrostl nový sopečný ostrov. Nyní je 20krát větší

V Tichém oceánu se takřka přesně před 10 lety zrodil nový vulkanický ostrůvek. Do současnosti se rozrostl na dvacetinásobek své původní velikosti. Jak je to možné? Na svědomí to má zejména proces, při kterém se nejprve tento ostrov zformoval a nakonec splynul s nedalekým již déle existujícím sopečným ostrovem Nišinošima – a tento název výslednému útvaru zůstal.

Japonský ostrov, který vznikl před 10 lety, se za tu dobu mnohonásobně zvětšil.Video: Reuters