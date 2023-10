Pozoruhodné video. Sucho odhalilo v Amazonii kameny s prastarými obličeji

Brazilský region postihlo nejhorší sucho za více než století. Přesto to nepřináší jen samé negativní jevy, ale i vědecké nálezy. Do kamene vyryté lidské tváře s různými výrazy, stejně tak vyobrazení různých lidských a zvířecích postav, to vše bylo odhaleno, když hladina řeky v Brazílii dosáhla rekordně nízké úrovně. Tzv. petroglyfy mohou být staré až 2000 let.

Sucho odhalilo v brazilské řece kameny s vyrytými obrazciVideo: Reuters