Jeden z nejstarších megalitů na světě stojí na sídlišti

Kámen, který stojí mezi bytovými domy ve čtvrti The Inch na předměstí skotského Edinburghu, budí pozornost na první pohled možná tak jen tím, že je obehnaný plůtkem. Ten ho však chrání před vandaly, protože jde o jeden z nejstarších kamenných monumentů na světě.

Odborníci odhadují, že byl vztyčen před zhruba čtyřmi tisíci let v období neolitu, takže je zhruba o tisíc let mladší než slavný Stonehenge a ještě blíže má k Džoserově pyramidě v Gíze, jejíž stáří je přibližně 4600 let.