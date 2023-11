Odhalená kopule. Pražské planetárium se chystá na projekční systém, který nemá ve světě obdoby

Plánovaná rekonstrukce uzavřela planetárium ve Stromovce v červnu tohoto roku. A zaměstnanci se hned pustili do práce. Jako první demontovali staré - a moderním projekcím už nevyhovující - digitální projektory v největším sále.

„U nás už použitelné nejsou, ale pořád je to relativně drahá technika. Podařilo se nám dojednat, že si projektory vezme Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pro své studentské projekty. Zařízení, které bylo v pořizovací ceně desítek milionů korun, tak nepřijde nazmar,“ popisuje ředitel planetária Jakub Rozehnal.

Ještě starší projekční technika, optomechanický systém Cosmorama neboli „modrá činka“, která trůnila uprostřed sálu, se přestěhovala do suterénu, kde bude nadále k vidění.

„Váží asi tři tuny, její přemístění nám trvalo čtrnáct dní, to bylo velké dílo,“ usmívá se při vzpomínání ředitel.

„Pak byly ze sálu odstraněné sedačky a původní ostění, které oddělovalo technické prostory. Nakonec se demontovaly stupně hlediště, protože to nové bude mít podstatně vyšší sklon, než mělo, a původní pódium. Nové bude mobilní, bude možné ho zcela zapustit do země, nebo naopak vysunout,“ vyjmenovává Rozehnal.

V těchto dnech přišly na řadu výškové práce, kopule se klene až do výšky 16 metrů. Mizí z ní dva tisíce původních světlých perforovaných panelů z hliníku, které od konce 50. let pokrývaly celou plochu báně.

„Při projekcích hvězd za tmy nevadilo, že jsou plechy trochu zprohýbané a že místy mají trochu jiný odstín. Ale pro digitální projekci v planetáriu 21. století je tohle zcela nepřípustné. Když jsme na to promítali nějakou světlou scénu, tak to bylo prostě vidět,“ vysvětluje Rozehnal některé z důvodů, proč se do obnovy pustili.