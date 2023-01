Od Antarktidy se odlomila obří kra třikrát větší než Praha

Od antarktického Bruntova ledovce poblíž britské polární stanice Halley se v neděli večer odlomila ledová kra o rozloze 1550 kilometrů čtverečních, což je zhruba trojnásobek plochy Prahy. Při přílivu voda pronikla do praskliny v ledovci a dokončila několik let trvající proces, který nesouvisí se změnami klimatu. V pondělí to na svém webu uvedli vědci z British Antarctic Survey (BAS), kteří zmíněnou výzkumnou stanici spravují.

Foto: Twitter/British Antarctic Survey, Bez zdroje Vizualizace odlomené části ledovce Chasm-1

Článek „Toto odtržení se očekávalo a je přirozeným chováním Bruntova šelfového ledovce. Nesouvisí to se změnou klimatu,“ uvedl glaciolog Dominic Hodgson. Základna Halley se nachází přímo na ledovci a britští vědci tak mají o jeho vývoji dobrý přehled. Na základně působí během antarktického léta, tedy od listopadu do března. Po zbytek roku pohyb ledu sledují přístroje. V té době je v oblasti neustále tma a teploty klesají pod minus 50 stupňů Celsia. Praskliny v ledu zde vědci pozorují už asi deset let. Zhruba stejně velká kra se odlomila před dvěma lety. Rozpad ledu je podle glaciologů jen těžko odhadnutelný, a tak v roce 2016 kvůli bezpečnosti základnu přestěhovali o 23 kilometrů dál do vnitrozemí. Také Antarktida trpí důsledky globálního oteplování, píše agentura AFP. Loni kontinent zaznamenal rekordně vysoké teploty, stejně jako jiné části světa. Všechno jen zinscenované? Video Grety s policisty vyvolává emoce Evropa