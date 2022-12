Navigační systém Galileo využívají už čtyři miliardy lidí

EUSPA se 6. září 2012, tehdy ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), přestěhovala z Bruselu do Prahy, letos tak oslavila deset let v Česku. Hlavní pražské sídlo agentury se do tří let přesune z Holešovic na Palmovku. Budova v Janovského ulici pro 350 lidí totiž už kapacitně nestačí. Očekává se, že do deseti let by v agentuře mohlo pracovat až 1000 lidí.