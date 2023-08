NASA už se sondou Voyager normálně komunikuje, anténa je ve správné pozici

Samotná NASA potvrdila v pátek 4. srpna na svém webu , že je „zpět v plném kontaktu se svou ztracenou sondou Voyager 2, a to o několik měsíců dříve, než se očekávalo“.

V tu chvíli ale ještě stále byla anténa sondy vychýlena dva stupně špatným směrem. „Tahle zpráva nás pozvedla na duchu. Zkusíme teď anténu Voyageru natočit zpátky k Zemi,“ dodala tehdy Doddová. A to se nakonec povedlo, vysílání silných signálů od pozemských antén DSN slavilo úspěch.

Sonda Voyager 2 odstartovala z Floridy 20. srpna 1977 s cílem prozkoumat Sluneční soustavu a zejména Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Do mezihvězdného prostoru vstoupila v roce 2018. Trochu paradoxně až po „dvojce“, 5. září 1977, vyslala NASA do vesmíru Voyager 1, který je od Země 24 miliard km, a je tedy od naší planety nejvzdálenějším objektem vytvořeným člověkem.

Sondy Voyager by podle NASA mohly zůstat v dosahu sítě DSN zhruba do roku 2036, nicméně záviset to bude i na tom, kolik energie ještě budou tato kosmická zařízení mít k přenosu signálu zpět na Zemi.