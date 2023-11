Na kukuřičné pole v Číně se zřítil masivní kus zřejmě čínské rakety

Velký trubkovitý objekt, stále doutnající, dopadl ve středu 1. listopadu do zemědělské půdy v severní Číně. Rozhodně se tedy nejednalo o incident na neobydleném území - to, co se považuje za trosky čínské vesmírné rakety, se zřítilo na území patřící městské prefektuře Lin-fen v provincii Šan-si. Videozáběry s více kusy tzv. vesmírného smetí, původně zveřejněné čínskými médii, zprostředkovala agentura AP.