Myšlenky na sebevraždu, deprese, sebepoškozování. Výzkum zmapoval problémy žáků na Ústecku

Unikátní průzkum realizoval Ústecký kraj ve spolupráci s výzkumným týmem Anreva Solution, zapojilo se do něj téměř 21 tisíc žáků z celého kraje. Jde tak o nejrozsáhlejší šetření v rámci Česka.

Výzkumníci se dětí ptali na řadu oblastí, o kterých se tuší, že by v nich mohla současná mladá generace zažívat problémy. Patří sem třeba riziko závislosti na technologiích, vztah k alkoholu a návykovým látkám, poruchy příjmu potravy, ale také zkušenosti s depresivním naladěním, úzkostným prožíváním, sebepoškozováním nebo se šikanou a sexuálním obtěžováním na internetu.

„Covidová pandemie a dlouhý lockdown, pokračující válečné konflikty, zhoršující se ekonomická situace řady rodin a vliv všudypřítomných technologií - zejména sociálních sítí - na dospívání dětí, to vše vytváří toxický koktejl, se kterým si dnešní žáci neumí poradit zdravým způsobem,“ vidí některé z příčin vedoucí výzkumu Roman Petrenko z Anreva Solution.

Výzkum poukazuje na to, že by byla mimo jiné potřeba lepší podpora tzv. wellbeingu, tedy spokojenosti se životem ve školách a s učením, a též toho, jak zvládat stres, aby se žáci dokázali zdravěji vypořádat s nároky současné doby. Skupinou, která by potřebovala nejvýrazněji podpořit, jsou dívky v rozmezí od 8. ročníků základních škol až po 2. ročníky středních škol.