Ministerstvo chce upravit možnosti fungování profesních VŠ

„Rádi bychom iniciovali nejdříve v takové pilotní podobě několik projektů těchto profesních vysokých škol či polytechnik, které by propojovaly veřejnou sféru, kraje, hospodářské komory a významné firmy v daném regionu. Fungovaly by na bázi financování studia zaměstnavateli, kteří by financovali tímto způsobem studium svých současných nebo budoucích zaměstnanců,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v rozhovoru s ČTK.

Podle šéfa školského resortu se nyní řeší možný vznik pilotních škol v Brně a Karlových Varech. V případech, kdy bude vzdělávání pracovníků daného oboru v zájmu veřejnosti, by se na financování profesních škol mohl podílet i stát. Takovým příkladem by mohlo být třeba vzdělávání zdravotníků nebo sociálních pracovníků, doplnil Bek.

„Vznikly by garance pro poskytovatele půjček, což by byly primárně zřejmě soukromé bankovní domy, s takovým mezistupněm, který by tvořila Národní rozvojová banka,“ zmínil ministr. Na konkrétním nastavení se ale zatím na MŠMT pracuje, jasněji by mělo být na podzim.