Horko ve stratosféře může způsobit ledový vpád na začátku roku

Ve stratosféře v polárních oblastech bude na přelomu roku docela „horko“, upozornili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nastává tam totiž jev, který se nazývá náhlé stratosférické oteplení (SSW). Co přesně to ale znamená a proč to k nám nakonec může doslova přivát razantní ochlazení?

Foto: Profimedia.cz Schéma atmosférického proudění: rozpad polárního víru (bílé šipky) nad Arktidou. Tryskové proudění (světle modré šipky) se poté, co zesláblo, přesunulo na jih kvůli nízkému tlaku (červené šipky). Na obrázku to přináší sníh na sever Evropy a severovýchod USA.