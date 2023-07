Hlístice byly zmrzlé 46 000 let. Vědci je nyní oživili

Pleistocénní hlístice byly objeveny ve dvou z tří set odebraných vzorků, které získali výzkumníci z ruské laboratoře zabývající se trvale zmrzlou půdou v Duvanném Jaru u řeky Kolymy v roce 2002. Vzorky s hlísticemi pocházely z hloubky 40 metrů a ležely jedenáct metrů nad hladinou řeky. Nacházely se u vstupů do nor arktických syslů.

Už dříve se předpokládalo, že by hlístice z pleistocenního permafrostu měly jít oživit. To se nakonec povedlo. Vzorky nechali vědci několik týdnů v Petriho misce s výživným roztokem ve zhruba pokojové teplotě. Některé hlístice se probraly k životu a začaly se množit. Už vytvořily sto generací potomků.

Radiokarbonová datace ukázala, jak jsou hlístice staré. „Radiokarbonová metoda datace je zcela přesná a my víme, že skutečně přežily 46 000 let, řekl spoluautor studie Teymuras Kurzchalie z drážďanského Institutu Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku.

K životu se podařilo přivést už více živočichů z permafrostu, už v roce 1936 se podařilo oživit několik tisíc let starého korýše, připomněl list The Washington Post. V roce 2021 vědci oznámili, že se jim povedlo přivést k životu vířníky, kteří byli v permafrostu 24 000 let. V případě hlístic se ovšem dosud podařilo oživit antarktický druh, který byl hibernovaný několik desítek let. Háďátka, což je jeden z rodů hlístic, jsou mimořádně odolná. Přežila i katastrofu raketoplánu Columbia.