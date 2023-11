Hledání nových kamarádů přes internet má podle vědců většinou šťastný konec

Přes všechny děsivé historky o internetových predátorech pátrajících v online prostředí po dětech, které by mohly vylákat na schůzku a zneužít, končí seznamování se s novými kamarády z internetu v reálu šťastně. Vyplývá to z nového výzkumu brněnské Masarykovy univerzity. Odborníci se v něm dotázali na zkušenosti se seznamováním přes internet 2500 školáků z Česka ve věku od 11 do 16 let.

Foto: Envato Elements Ilustrační snímek