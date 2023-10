Chatují si s vnuky, stahují aplikace. Zájem seniorů o moderní technologie roste

„Poradnu tady v knihovně v Praze na Opatově máme, protože jsme si všimli, že senioři potřebují a chtějí pomoct s moderními technologiemi. Předtím jsme pro ně měli počítačovou klubovnu, ale po pandemii covidu jsme si všimli, že táhnou spíš chytré telefony a tablety,“ vysvětluje Anna Hlušičková, která kurzy v pražských městských knihovnách zaštiťuje.

Konzultace nabízí zájemcům nad 65 let jednou za čtrnáct dní. V průměru na ně během dvou vyhrazených hodin dorazí kolem sedmi seniorů. „Řekla bych, že chodí spíše ženy, ale je to spojeno také s tím, že více žen chodí do knihovny. A pak s sebou třeba vezmou i partnery,“ všímá si Hlušičková.

Senioři a moderní technologie Technologií, kterou si osvojili již téměř všichni senioři, je mobilní telefon. V roce 2021 ho používalo 96 % osob starších 65 let.

Podíl osob nad 65 let, které používají internet, vzrostl z 13 % v roce 2010 na 43 % v roce 2021.

Mezi muži-seniory používá internet 47 %, mezi seniorkami je to pouze 39 %.

Dennodenně používá internet 29 % českých seniorů.

Připojují se k němu nejčastěji na notebooku a na mobilním telefonu, klesá využití stolních počítačů.

Využívají ho především ke čtení zpravodajství, zasílání e-mailů a vyhledávání informací. Méně již k internetovému bankovnictví či k připojení na sociální sítě. Zdroj: ČSÚ

Projekt nazvaný Digitální odysea, který funguje nejen v Praze, ale po celé republice, pomáhá „starší dospělé“ naučit, jak správně a bezpečně moderní technologie používat a využít je ve svůj prospěch. Na úvod kurzu získává každý zájemce brožuru shrnující základní informace, které si tak může doma kdykoli připomenout.

Průvodce jim třeba vysvětluje, jaký je rozdíl mezi chytrým a „tlačítkovým“ telefonem, co znamenají jednotlivé ikony na tabletech a telefonech nebo jaké existují velikosti SIM karet. Provází je základním nastavením telefonu, učí, jak volat a ukládat kontakty, posílat zprávy nebo fotit. Důležitou kapitolou je také používání internetu, bezpečnost a základní aplikace.

Foto: Novinky Poradíte mi s WhatsAppem?

Až moc chytrý telefon

„Chodím sem proto, že jsem dostala k narozeninám chytrý telefon,“ říká nám jedna z účastnic, čtyřiasedmdesátiletá Barbora Trojáková. Rodina však nemá moc času a trpělivosti jí učit, jak s ním zacházet, na rady se tak často chodí ptát sem. Na kurz dochází i s manželem Františkem, který je v podobném věku.

„Chytrý telefon je na mě až moc chytrý, takže s tím mám problémy a potíže, proto jsem tady,“ říká nám zase pětaosmdesátiletý Miroslav Havlík, další z účastníků. Zajímá ho především pořizování fotek a natáčení videí. Coby bývalý stavař fotí hlavně domy a natáčí si také videa své vnučky, která se věnuje judu.

Dnes mu však lektorka hned v úvodu ukazuje něco jiného – jak načíst QR kód. Paní Barboru zase zajímá, jak psát v mobilu poznámky; pan František chce naopak pomoct s aplikací Idos.

Foto: Novinky Naučit se používat mobil na maximum

„Obecně nejvíc chtějí poradit s WhatsAppem, aby se spojili se svými příbuznými a kamarády, se kterými se třeba dlouho neviděli, a poslali jim fotografie. Nebo třeba s jízdními řády, které jim pomáhají se někam dostat a neztratit se,“ uvádí Hlušičková, co seniory dle její zkušenosti nejvíc zajímá.

„Ano, používáme oba WhatsApp na komunikaci s ostatními. Ale ještě se chci naučit, jak přes něj posílat fotky,“ potvrzuje paní Barbora. Zaujala ji i řada aplikací, které „se jí nějakou náhodou občas povedou stáhnout“, směje se. „Jsou to aplikace třeba na cvičení doma, taky vaření mě zajímá. Potom jsem objevila aplikaci, která učí malovat,“ vyjmenovává, s čím vším jí mobil pomáhá.

Seniory ve firmách drží zkušenosti, příjem i zkrácená doba

Foto: Novinky Průvodce pro seniory

Časem by přes něj chtěla zvládnout i nákupy. „Zatím si na něm vyhledává informace o různých slevách a různé věci jako oblečení nebo květiny. Kde se dají sehnat, kolik stojí, kde jsou v akci. Což mě stojí pořád nějaké peníze,“ vtipkuje její druh.

Naopak v sociální sítě tito dva důvěru nemají a nevidí, v čem by mohly jejich život zlepšit. I podle pana Miroslava jsou sociální sítě „nesmysl“, přesto na několika z nich profily má. „Sociální média používám, jsem na Facebooku i Instagramu. Ale ne svojí zásluhou, to mi dala rodina do mobilu cíleně, aby mi měla kam posílat fotografie a videa,“ vysvětluje.

Slepě nevěřit

„Důvod, proč se senioři zajímají o moderní technologie, je především asi to provázání s ostatními lidmi, ten kontakt, který je nejen fyzický, ale také po sítích,“ myslí si Hlušičková. Chtějí se tak přiblížit mladší generaci či mít pocit, že „jdou s dobou“ a nezaostávají.

„Seznámit se s nimi je prostě nezbytnost, chtě nechtě musím. Ale že by mi to dělalo nějaké potěšení, to ne,“ směje se pan Miroslav, který prý vlastnil mobilní telefon už v době, kdy se v tuzemsku objevily, a i s počítači se díky zaměstnání naučil pracovat velmi brzy.

Foto: Novinky Tak v kolik mi to jede?

Součástí kurzu je rovněž snaha popsat bezpečnostní nástrahy světa internetu a pravidla bezpečného chování on-line. „Nevěřte slepě nabídkám, které jsou podezřele výhodné,“ radí seniorům v projektu. „V žádném případě přes zprávy nesdílejte čísla účtů, hesla nebo citlivé údaje,“ zní další pravidlo.

„Jedna z věcí, které mi vadí, jsou řetězové e-maily. Přiznám se, že je dostávám i ze širší rodiny. Z bezpečnostních důvodů je neotvírám a některé, i když jsou od rodiny, hned mažu,“ prozrazuje pan Miroslav.

„Řetězové maily mi teď moc nechodí. Dřív se to stávalo. Radil jsem se s kamarádem, který do toho vidí, a doporučoval mi, abych je vůbec neotvíral,“ říká k tomu pan František.

