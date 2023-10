Halenkovice mají místo, kde knihy dýchají

„Jakmile vyhlásili naši knihovnu za vítěze, tak tam nějaké slzičky byly. Pár minut naše knihovnice nemohla vůbec mluvit. Všichni jsme byli dojatí,“ prozradil Právu starosta Halenkovic Roman Kedruš (NK) a k halenkovské knihovnici s radostným úsměvem na tváři dodal: „Je to do velké míry i její zásluha, jak knihovna funguje. Je to srdcařka. Ona tím vším kolem knihovny neskutečně žije. Kolikrát máme problém, že je tady od nevidím do nevidím. Ve tři odpoledne si odpípne a maká dál. I o víkendech. Připravuje různé akce, vymýšlí nové kurzy, přednášky.“