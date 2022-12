Délka pozemských dnů se nečekaně mění a nikdo neví proč

V běžném životě to vnímáme tak, že pozemský sluneční den, tedy jedna střední rotace Země měřená vzhledem ke Slunci, trvá 24 hodin. To činí podle definice 1440 minut nebo také 86 400 středních slunečních sekund - ty se trochu liší od jedné sekundy, která je základní jednotkou SI.

V průběhu milionů let se rotace naší planety zpomalovala v důsledku tzv. slapového tření spojeného s přílivem a odlivem, které vyvolává svým gravitačním působením Měsíc. Každých 100 let se proto k délce dne přidají - dlouhodobě - další asi 2,3 milisekundy.

Víme také, že před miliardami let trval den na Zemi pouze 19 hodin, tedy se od té doby zhruba o pět hodin prodloužil. Posledních 20 tisíc let ale působí v opačném směru jiný proces, který by sám o sobě rotaci Země mohl naopak zrychlovat. Když skončila poslední doba ledová, tání polárních ledových příkrovů postupně snížilo povrchový tlak a masy v zemském plášti se začaly postupně posouvat směrem k pólům.

Mohlo by to být způsobeno změnami v povětrnostních systémech, kdy dochází k událostem typu La Niña (anomální oceánský a atmosférický jev) - jenže k nim docházelo již dříve.

Mohlo by jít i o zvýšené tání ledovců, ačkoli ani zde se v roce 2020 nestalo nic výjimečného. Mohlo by to souviset s obrovským výbuchem sopky na souostroví Tonga, který do atmosféry vyslal obrovské množství vody? Možná, jenže k téhle události došlo až v lednu 2022.