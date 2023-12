Čeští výzkumníci odhalili, jak někteří ptáci přišli o protivirový gen

Tým z Ústavu molekulární genetiky AV ČR vedený Danielem Ellederem již v minulosti zmíněný protivirový gen tetherin popsal u ptáků, a to včetně domácího kuřete. „Práce zapadá do našeho dlouhodobého výzkumu ptačích genových sekvencí,“ poznamenal Daniel Elleder.

„Snažíme se ptačí geny třídit do dvou kategorií: geny s téměř nečitelnou sekvencí, které ale ve skutečnosti existují, těm říkáme geny schované. Dále geny, které opravdu během evoluce zanikly, neboli geny ztracené. Tetherin tedy náleží do druhé kategorie a následný výzkum by měl najít důvody, proč ke ztrátě došlo,“ dodal.