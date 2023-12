Bude lidstvo těžit nerostné bohatství na Měsíci? Dovoz surovin na Zemi by nebyl levný

Těžba nerostných surovin na Měsíci se zatím nachází ve velmi rané fázi projektů a příprav a doposud neexistují příliš konkrétní plány, kde a jaké suroviny v praxi těžit. Nicméně se jedná o zajímavou oblast výzkumu a rozvoje, která by mohla přinést nové možnosti pro lidskou společnost. Velkou část těžební i zpracovatelské činnosti by přitom musely vykonávat autonomní roboty nebo dálkově ovládané stroje (podobný precedens existuje kupodivu už i zde na Zemi, v klimaticky nehostinných pouštích Austrálie). A to ať už by šlo přímo o těžbu, dopravu surovin, jejich drcení a zpracování, nebo 3D tisk součástek strojů a staveb z vyrobených materiálů.