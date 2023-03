Britové zveřejnili video, jak se od Antarktidy odlomil ledovec velký jako tři Prahy

Podle vedoucího oddělení oceánských ekosystémů při organizaci BAS Gerainta Tarlinga panují určité obavy, že by A81 mohl poškodit organismy na mořském dně a narušit mořské proudy - zejména pokud se dostane do mělčích vod.

Jak vůbec k „odtržení“ útvaru A81 došlo? Při přílivu totiž pronikla voda do trhliny v ledovci známé jako Chasm-1 a dokončila několik let trvající proces. Prasklina se rozšířila přes celý ledový šelf.

„Toto odtržení se očekávalo a je přirozeným chováním Bruntova šelfového ledovce. Nesouvisí to se změnou klimatu,“ poznamenal glaciolog Dominic Hodgson.

Základna Halley se nachází přímo na Bruntově ledovci a britští vědci tak mají o jeho vývoji dobrý přehled. Na základně působí během antarktického léta, tedy od listopadu do března. Po zbytek roku pohyb ledu sledují přístroje. V té době je v oblasti neustále tma a teploty klesají pod -50 °C.

Praskliny v ledu zde badatelé pozorují už asi 10 let. Zhruba stejně velká kra se odlomila před dvěma lety.

Rozpad ledu se podle odborníků jen těžko odhaduje a vždy je to tak trochu překvapení, tudíž v roce 2016 kvůli bezpečnosti základnu přestěhovali o 23 kilometrů dál do vnitrozemí - poté, co se prasklina Chasm-1 začala rozšiřovat.