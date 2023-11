Bek doufá, že stávku učitelů odvrátí

Připomněl, že by se měly snižovat zejména platy nepedagogických pracovníků, kam spadají nejen kuchařky, ale i další provozní zaměstnanci jako školníci, uklízečky, hospodářky či správci IT.

„A pokud lidé z kuchyní utečou, nevím, jak třeba do mateřských škol budou dodávat jídlo nějaké firmy. Během příštího týdne budeme chystat osvětovou kampaň,“ dodal s tím, že v některých lokalitách zavřou celé školy. Rodiče by prý měli mít informace tři dny předem.

Odborář Dobšík nyní na pražské konferenci Školství 2024 oznámil, že se s Bekem sejde příští týden. MŠMT bude mít podle Dobšíka v té době podrobnější přehled, jak to vypadá s tzv. PHmaxy, tedy maximálními počty hodin výuky, v jednotlivých oborech.

„My jsme se dohodli, že se příští týden sejdeme, že ministerstvo školství bude mít podrobnější přehled, jak to tedy s těmi PHmaxy v jednotlivých oborech vypadá a kde se tedy bude hledat nějaký kompromis,“ řekl Dobšík.

Nicméně si stojí za tím, že by se měl omezit nárůst úvazků nových učitelských pozic. Ale i to je právě věc, která učitele nadzvedává. Podle nich by úpravy financování školství vedly k omezení kvality výuky.