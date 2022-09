Akce Pěšky do školy má zlepšit pohyb dětí a omezit dovážení auty

V pátek začal šestý ročník akce Pěšky do školy, která se koná jako součást Evropského týdne mobility (16. až 22. září). Děti by měly během tradiční podzimní výzvy alespoň týden chodit do školy pěšky, případně přijet na kole či koloběžce. Letos se do akce přihlásilo kolem 300 škol a týmů ze 157 měst. Počet přihlášených dětí a tříd je proti předchozímu ročníku trojnásobný, činí asi 70 tisíc žáků.

Článek Zapojit se mohou školy, jednotlivé třídy, týmy sousedů či spřátelených rodičů s dětmi, které mohou soutěžit o ceny. Čím méně aut podle organizátorů přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude. Krátký pohyb na čerstvém vzduchu před vyučováním navíc prospěje fyzickému i duševnímu zdraví dětí. Organizace ve vzdělávání se neshodnou na možném rozdělení učiva v základních školách Věda a školy „Nedostatek pohybu, obezita i roztěkaná pozornost jsou stále častějším problémem dětí všech věkových skupin, a právě chůze může být pro problémy dnešních dětí lékem,“ uvedli pořadatelé výzvy na webu. WHO doporučuje alespoň hodinu pohybu denně Světová zdravotnická organizace (WHO) pro děti ve školním věku doporučuje minimálně hodinu pohybu denně, to však v Česku splňuje podle odhadů jen pětina dětí. Každé čtvrté dítě ve školním věku trpí nadváhou, každé sedmé dokonce obezitou. Proti obezitě pomáhá také pořádný spánek Zdraví „Počet dětí, které každodenně cestují autem, rok od roku stoupá. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes se dopravuje do školy autem průměrně čtvrtina dětí,“ zmínili autoři kampaně.