Z ostravského lesoparku je vánoční světélkující podívaná

„Je to nádhera. Byli jsme se tam podívat o víkendu a dětem se to moc líbilo. Hlavně ta osvětlená zvířata. Je tam jelení rodinka, ale i orel, veverka, medvědi nebo sovy. Mě osobně zaujala i průchozí houba, krmelec nebo světelné saně,“ popsala Gabriela Maléřová z ostravské Hrabůvky.

Starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO) věří, že bude obvod i v příštích letech pokračovat ve vánočních překvapeních. Zda se opět vrátí do Bělského lesa vánoční městečko, to nechtěl říci. „Rozhodně budeme chtít obyvatele opět potěšit a naladit na adventní čas. Nechme to ale jako překvapení pro příští rok,“ uvedl starosta s tím, že cena za pronájem dvouměsíční expozice je zhruba 1,2 milionu korun.