Vybrat správný dárek je umění, které má své zásady

Myslete na dárce. Pokud se zaměříte na to, kdo vám dárek dává a jak hluboký je váš vztah, budete autentičtí. Je to váš nejlepší přítel, vaše matka, kolega? Při rozbalování si vybavujte, co pro vás znamená - můžete tak cítit vděčnost bez ohledu na to, co objevíte v krabici.