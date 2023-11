Vánoční strom pro Staroměstské náměstí šel k zemi, využití najde i po svátcích

Staroměstské náměstí v Praze letos ozdobí o adventu strom, který přijede z Libereckého kraje. Vyrostl do výšky zhruba čtyřiadvaceti metrů na soukromém pozemku v Pertolticích nedaleko Mimoně na Českolipsku, kde byl v sobotu pokácen. Odpoledne strom zamíří do pražských Kbel a v noci z pondělí na úterý pak bude převezen na Staroměstské náměstí, kde by měl svítit od soboty 2. prosince.

Kácení vánočního stromuVideo: Novinky