Sněžku pokryla sněhová nadílka

Množství sněhu umožňuje turistům v místech, kde to nazakazují regule ochrany přírody, postavit třeba sněhuláka. „Určitě by to už šlo, není to tady moc zvykem. Občas se tady ale nějaký objeví,“ zasmál se meteorolog z polské vrcholové observatoře. „Okolo desáté dopoledne se teploty pohybovaly okolo jednoho stupně pod nulou a sněhu bylo při občasném sněžení pětadvacet centimetrů,“ popsal už vážně.