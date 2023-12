Polské adventní trhy frčí. Zájem Čechů je velký

Dopravci se shodují, že nárůst je opravdu značný, někde až o padesát procent. „Jsme teprve na počátku prosince, ale již nyní máme stejný počet cestujících jako loni za celou adventní sezonu,“ sdělil Novinkám mluvčí dopravní firmy Leo Express Emil Sedlařík. Firma vozí zájemce z České republiky do Polska jak svými vlaky, tak i autobusy. „Minulý rok s námi odjelo během prosince 1300 cestujících, letos by to mělo být minimálně o 30 procent více,“ dodal Sedlařík.

Upozornil také, že trend růst zájmu o cestování v adventní době lze spatřovat dlouhodobě a týká se nejenom Polska, ale i vnitrostátních cest a také Slovenska.

Lidé se v tom naučili chodit. Nakupují ve slevách, pro jídlo jezdí do zahraničí

Ještě větší meziroční nárůst o přepravu na vánoční trhy v Polsku zaznamenává letos cestovní kancelář České kormidlo, která se během zimních měsíců zaměřuje právě na krátkodobé adventní výlety do evropských metropolí. Do Polska cestovka vozí zájemce zejména z Moravy a Slezska, a to do Krakova, Katovic i Vratislavi. Nárůst je mimořádně vysoký. „V minulém roce jsme do Polska vezli 1384 lidí, letos jsou to více než dva tisíce,“ řekl její zástupce Aleš Kotek.

Devět autobusů týdně

Aktuálně je podle něj vyprodaná téměř veškerá kapacita autobusů, kterou cestovka má k dispozici. „Teď jsme sice šli s cenou dolů až pod hranici našich nákladů, ale to jen proto, abychom obsadili poslední volné sedačky,“ dodal. Pro představu, v tomto týdnu cestovka veze do Polska celkem devět plných autobusů.

Zájem je nejenom o víkendové zájezdy, ale v poslední době se na polské adventní trhy jezdí i v pracovní dny, kdy mezi stánky nejsou takové davy lidí. Největšímu zájmu se u obyvatel střední a severní Moravy a Slezska těší především vánoční trhy v polském Krakově, kam jezdí asi polovina lidí.

Lidé do Polska jezdí sice primárně na adventní trhy, ale tento rok jde nově také o nákupy.

O uplynulém víkendu vyrazila na adventní trhy také Alena Kašpárková z Ostravy. „Poprvé jsme polský advent objevili před dvěma lety, kdy se u nás nemohly trhy konat kvůli covidu a v Polsku ano. Tehdy jsme byli v polském Těšíně, loni ve Vratislavi a teď v Krakově, kde se nám líbilo nejvíce. Viděla jsem vánoční trhy v Ostravě, Olomouci, v Praze a kdysi také ve Vídni, ty krakovské jsou jednoznačně nejkrásnější. Hlavně tam není všechno předražené jako u nás. A polské pirožky nebo bigos jsou vynikající, člověk se docela dobře nají i za stovku, případně pokud si chcete dát něco v restauraci, tak se vejdete i do dvou stovek,“ popsala.

Nárůst zájmu dávají přepravci do souvislosti s aktuálně výhodnými cenami v Polsku, o kterých média i velmi často referují. „Lidé do Polska jezdí sice primárně na adventní trhy, ale z ohlasů víme, že tento rok jde nově také o nákupy, které mohou být v Polsku výhodnější,“ dodal Kotek.

Překvapivé podle něj je to, že zájemci o nejkrásnější trhy v největších polských městech se rekrutují nejenom z příhraničních oblastí nebo z moravských krajů, ze kterých je to do Krakova a Vratislavi přece jen blíže, ale také z poměrně větších vzdáleností. „Evidujeme i silnou poptávku z Prahy, pro kterou jezdíme speciální trasu směr Vratislav,“ dodal Kotek.